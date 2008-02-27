УкрГаз-Енерго вимагає від Нафтогазу ще більше 3 мільярдів

“Станом на 21.00, після закінчення операційного банківського дня борг НАК «Нафтогаз України» перед спільним підприємством ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий, але не оплачений природний газ складає близько 3 млрд. 388 млн. гривень».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві «УкрГаз-Енерго».

У ній зазначається, що ЗАТ «УкрГаз-Енерго» офіційно спростовує заяву першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА щодо повного погашення 26 лютого заборгованості за спожитий природний газ”.

«УкрГаз-Енерго» повідомляє, що протягом сьогоднішнього дня на рахунки спільного підприємства в рахунок погашення боргів від НАК «Нафтогаз України» надійшло 468 мільйонів 64 тисячі 100 гривень. “Зазначимо, що державна компанія до сьогодні не надала інформацію, щодо обсягів природного газу «УкрГаз-Енерго», спожитого підприємствами системи НАК за останні чотири місяці”, йдеться в заяві.

Як зазначає «УкрГаз-Енерго», 14 лютого 2008 року «Нафтогаз України» офіційно визнав наявність боргу перед СП «УкрГаз-Енерго» в розмірі більш як 5,28 млрд. гривень. З них на сьогодні погашено близько 1,892 млрд. грн.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» нагадує О.ТУРЧИНОВУ, що “своєчасні розрахунки за спожите паливо у відповідності до чинних угод – не примха, а обов’язок споживача на ринку”. “Тому наполегливо рекомендуємо окремим представникам уряду замість чергових гучних заяв про «політику детінізації газового ринку», зайнятися щоденною копіткою роботою з погашення боргів, які дестабілізують економіку України та значно погіршують її міжнародний імідж”, йдеться в заяві «УкрГаз-Енерго».

Як повідомляв УНІАН, раніше «Нафтогаз України» визнав заборгованість перед «УкрГаз-Енерго» у розмірі 1,041 млрд. дол. за імпортний природний газ, відібраний холдингом у 2006-2007 роках для забезпечення паливом підприємств теплоенергетики і бюджетних установ.

20 лютого НАК «Нафтогаз України» перерахував ЗАТ «УкрГаз-Енерго» 898,9 млн. грн. а 14 лютого - 524,6 млн. грн.

Сьогодні, 26 лютого, офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що холдинг з 10-ї години ранку (мск) 3 березня скоротить постачання газу для споживачів України на 25% у разі неврегулювання проблем, що накопичилися. За його словами, 14 лютого українським колегам був направлений повний комплект документів для вивчення і підписання, але дотепер офіційної відповіді немає і документи не підписані. «Тим часом, не оформлене споживання російського газу продовжується, на даний момент на Україні осіло вже 1,9 мільярда кубометрів російського газу», - додав С.КУПРІЯНОВ.

У свою чергу, як повідомили УНІАН у прес-центрі НАК «Нафтогаз України», найближчими днями компанія перерахує ще близько 1,2 млрд. грн. у рахунок погашення заборгованості за спожитий газ, а також висловлює впевненість, що всі борги будуть погашені в обумовлені президентами Росії і України терміни.

Також у «Нафтогазі» повідомили, що в компанію не надходило жодних офіційних телеграм від «Газпрому» про припинення постачання газу.

Пізніше сьогодні ж, 26 лютого, перший віце-прем‘єр-міністр України О.ТУРЧИНОВ заявив, що, незважаючи на спробу заблокувати розрахунки за спожитий газ шляхом ненадання необхідних документів та актів з боку керівництва „РосУкрЕнерго” та „УкрГазЕнерго”, а також тиск з боку патронуючих їх високопосадовців, уряд забезпечив фінансову підтримку НАК „Нафтогаз України” для розрахунку за борги, що залишились у спадок від попереднього уряду.

„Сьогодні НАК „Нафтогаз України” розрахувався за борги минулого року. Проте, мені дуже шкода, що ці мільярди гривень Україна заплатила посередникам за борги, які були штучно створені попередниками”, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ. “Незважаючи на спроби нагнітання ситуації навколо газової теми, уряд і надалі проводитиме політику детінізації газового ринку, що передбачає усунення будь-яких посередників та ліквідацію непрозорих кримінальних схем”, - заявив перший віце-прем‘єр-міністр.