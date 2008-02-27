«Газ України» обмежив газопостачання Сєвєродонецькій ТЕЦ

Через значну заборгованість перед ДК «Газ України» за спожитий протягом опалювального сезону 2007-2008 рр. природний газ обмежено газопостачання Сєвєродонецькій ТЕЦ (Луганська область).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що за період з 1 жовтня 2007 року вказане теплопостачальне підприємство заборгувало ДК «Газ України» понад 26,7 млн. грн. (рівень розрахунків – 42%).

На виконання доручень НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» співробітники ВАТ «Луганськгаз» обмежили постачання природного газу Сєвєродонецькій ТЕЦ. Добове споживання природного газу Сєвєродонецькою ТЕЦ скорочене більш ніж удвічі, до мінімально допустимого технологічного рівня.

У повідомленні підкреслюється, що загальна заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики перед ДК «Газ України» за спожитий протягом опалювального сезону 2007-2008 рр. (з 1 жовтня 2007 р.) природний газ становить 2,152 млрд. грн., а рівень розрахунків – 55%.

ДК «Газ України» і надалі вимагатиме від керівників підприємств ТКЕ здійснення повних і своєчасних розрахунків за спожите паливо. У разі подальшого збільшення боргів постачання газу підприємствам ТКЕ буде обмежене відповідно до рівня розрахунків.

Довідка УНІАН. Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів від 27 грудня 2001 року №1729, забезпечення споживачів природним газом здійснюється за умови стовідсоткових розрахунків.