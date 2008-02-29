На Волині сокирою зарубали священика

У Волинській області зарубали священика. У селі Белосток сокирою в голову був убитий 29-річний настоятель місцевого храму.

Труп виявив священик з сусіднього села. Напередодні вони із загиблим домовилися, що вранці поїдуть у церковних справах до Луцька. Не дочекавшись колеги у домовленому місці, він поїхав до нього додому. Увійшовши до будинку, він був шокований, побачивши бездиханне тіло свого друга з сокирою в голові.

Настоятеля місцевої церкви зарубали сокирою прямо в будинку, в якому священик жив один.

Правоохоронці проводять розслідування того, що відбулося, подробиці справи не розголошуються.

КП в Украине