На Волині сокирою зарубали священика
11:57, 29 лютого 2008Суспільство
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Настоятелю було 29 років
У Волинській області зарубали священика. У селі Белосток сокирою в голову був убитий 29-річний настоятель місцевого храму.
Труп виявив священик з сусіднього села. Напередодні вони із загиблим домовилися, що вранці поїдуть у церковних справах до Луцька. Не дочекавшись колеги у домовленому місці, він поїхав до нього додому. Увійшовши до будинку, він був шокований, побачивши бездиханне тіло свого друга з сокирою в голові.
Настоятеля місцевої церкви зарубали сокирою прямо в будинку, в якому священик жив один.
Правоохоронці проводять розслідування того, що відбулося, подробиці справи не розголошуються.
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