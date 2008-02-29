На Волині сокирою зарубали священика

11:57, 29 лютого 2008
Суспільство
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Настоятелю було 29 років

У Волинській області зарубали священика. У селі Белосток сокирою в голову був убитий 29-річний настоятель місцевого храму.

Труп виявив священик з сусіднього села. Напередодні вони із загиблим домовилися, що вранці поїдуть у церковних справах до Луцька. Не дочекавшись колеги у домовленому місці, він поїхав до нього додому. Увійшовши до будинку, він був шокований, побачивши бездиханне тіло свого друга з сокирою в голові.

Настоятеля місцевої церкви зарубали сокирою прямо в будинку, в якому священик жив один.

Правоохоронці проводять розслідування того, що відбулося, подробиці справи не розголошуються.

КП в Украине

 

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