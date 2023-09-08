Журналісти звернулися до Державного бюро розслідувань, слідчі якого проводили досудове розслідування у справі щодо Медведчука.

Броньований автомобіль Mercedes, що перебуває у власності екс-народного депутата Віктора Медведчука, якого в Україні обвинувачують у держзраді, зник і його оголосили у розшук.

Як йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду Львова накладено арешт на майно Медведчука, зокрема на Mercedes.

"Вказаний автомобіль оголошено в розшук відповідно до постанови слідчого. Наразі його місцеперебування невідоме", - сказаноу відповіді.

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Журналісти звернулися до Державного бюро розслідувань, слідчі якого проводили досудове розслідування у справі щодо Медведчука. У відомстві відмовилися повідомляти будь-яку інформацію, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Доля Медведчука - деталі

Колишній лідер "ОПЗЖ" Віктор Медведчук і прокремлівський пропагандист Денис Жарких зареєстрували в Росії громадську організацію "Другая Украина". Як пишуть "Схеми", новий політичний проект кума Путіна має адресу в Москві і був створений у червні цього року.

У вересні 2022 року зрадника України Віктора Медведчука обміняли на українських захисників. У СБУ заявляли, що цей факт не вплине на кримінальне провадження, яке вже було відкрите проти Медведчука.

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