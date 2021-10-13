Педагогів, які не пройшли курс вакцинації, на час карантину відсторонюватимуть від роботи.

Міністерство охорони здоров'я України ініціює дострокові канікули для школярів, а невакцинованих вчителів тимчасово відсторонять від роботи й позбавлятимуть зарплати.

Як повідомили у МОЗ із посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 жовтня підтримала їхню пропозицію звернутися в установленому порядку до обласних та Київській міській держадміністрацій з пропозицією перенесення осінніх канікул в закладах освіти на 18 жовтня 2021 року.

"Ситуація з захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID-19. Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів", – пояснив Ляшко.

Міністр нагадав, що освітяни включені до Переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи. Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

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"Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей", – наголосив міністр.

Зазначимо, що Міносвіти та науки рекомендувало у цьому навчальному році провести осінні канікули з 25 по 31 жовтня.

Раніше МОЗ порадило українцям, які мають декларації з сімейними лікарями - антивакцинаторами, шукати для себе нового фахівця.

За минулу добу в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу, померли майже півсотні людей.

Автор: Інна Андаліцька