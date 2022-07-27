Майже 90% громадян переконані, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія.

Більшість українців вважають, що відбудувати країну після війни можна буде за 5 років.

Про це свідчать результати опитування Cоціологічної групи "Рейтинг", проведеного 23-24 липня, в рамках п’ятнадцятого загальнонаціонального опитування в умовах війни.

"Більшість українців надалі доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни – 43% вважають, що вистачить п’яти років. 28% вважають, що на це потрібно до десяти років", - йдеться у прес-релізі за результатами опитування.

Також збільшилася кількість тих, хто бачить перспективу відбудови у довгому періоді, – більш як 10 років (з 10% до 21%) та зменшилася кількість тих, хто вважав, що відбудова може тривати менше року (з 13% до 5%).

Загалом будівництво (60%) та військова промисловість (42%) - це галузі, які, на думку опитаних, отримають найбільший розвиток після війни.

"Щодо інших сфер оцінки наступні: розвиток сільського господарства бачать 34%, медицини – 26%. Важка промисловість і металургія – 18%, ІТ-сфера – 16%, освіта і наука – 13%. Транспорт та перевезення – 7%, торгівля, культура, туризм, легка промисловість – по 5-6%", - сказано у прес-релізі.

Також, згідно з даними опитування, майже 90% респондентів надалі вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія.

"Окрім цього, 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 18% - міжнародні організації, 11% – США. Зросла кількість тих, хто вважає, що долучитися повинна і Україна – з 10% до 15%", - йдеться в прес-релізі.

Крім того, 46% опитаних зазначили, що хочуть долучитися до відбудови країни, але не мають можливості. Найбільше до відбудови країни готові долучитися мешканці сходу, респонденти віком від 18 до 50 років, чоловіки, більш забезпечені громадяни та ті, хто змінив місця проживання.

Cоціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було українського мобільного зв'язку. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність – 1 тис. респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 3,1%.

Як повідомляв УНІАН, майже три чверті українців (73%) вважають, що справи в Україні рухаються в правильному напрямку.

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