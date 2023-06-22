Зараз 86% українців вважають Зеленського ефективним Верховним Головнокомандувачем.

Переважна більшість українців - 86% - вважають, що президент Володимир Зеленський ефективно працює як Верховний Головнокомандувач. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Зазначається, що перед широкомасштабним російським вторгненням у листопаді 2021 року і січні 2022 року КМІС запитував респондентів, чи здатен, на їх думку, Зеленський ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач та організувати оборону країни.

"Зараз, у травні 2023 року, КМІС повторив запитання для відстеження, наскільки змінилися погляди українців з цього питання. Перед широкомасштабним вторгненням лише третина українців вважали, що Зеленський здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач. Причому між листопадом 2021 року і січнем 2022 року впевненість у цьому навіть дещо знизилася. Утім, після широкомасштабного вторгнення українці кардинально змінили свої погляди і наразі 86% вважають, що Зеленський ефективно працює як Верховний Головнокомандувач", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що згідно з результатами опитування, ефективним Верховним Головнокомандувачем Зеленського вважає більшість населення у всіх регіонах України.

Як проводилось опитування

Опитування проведено упродовж 26 травня-5 червня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Було опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Раніше українців запитували про ставлення до державних інституцій

Опитування показало, що переважна більшість українців (73%) підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні. Разом з цим найбільший запит на оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги. Далі йде уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів. Найменше респондентів – 23% – хотіли б змінити після перемоги президента.

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