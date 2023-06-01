Його підписали голова СБУ та представники Сил безпеки та оборони України.

Голова СБУ Василь Малюк підписав для аукціону прапор України, за який в ПАЧЕС розгорілася бійка росіян з українським депутатом.

Прапор виставлять на аукціон United24, кошти з якого підуть на допомогу захисникам, щоб не битися в рукопашну, повідомляє Служба безпеки України у Telegram. Зазначається, що цей прапор став "одним із символів нашої боротьби з рашизмом на міжнародній арені", бо нардеп Олександр Маріковський відбив його у росіян під час Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співтовариства, що проходила в Анкарі в травні.

"Коли російські делегати хотіли силою забрати жовто-блакитний стяг, то наші пішли змогли його відбити", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Окрім голови СБУ Василя Малюка, прапор підписали представники Сил безпеки та оборони України. "Кошти з аукціону підуть на закупівлю чергової "порції вітань", які наближатимуть нашу Перемогу над російськими окупантами", - зазначається в повідомленні.

Бійка за прапор України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку травня під час заходів Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співтовариства (ПАЧЕС) народний депутат від "Слуги народу" Олександр Маріковський ввійшов в кадр з українським прапором під час включення депутатки російської Держдуми від "Єдиної Росії" Ольги Тимофєєвої .

Згодом представник російської делегації Валерій Ставіцький вирвав в Маріковського український прапор, але той його догнав, надавав стусанів і забрав прапор. Цей інцидент потрапив на відео.

Вас також можуть зацікавити новини: