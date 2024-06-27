Бронювання та відстрочка: в ТЦК пояснили, кого з українців не мобілізують

До 16 липня усі чоловіки повинні оновити дані, а особи зі статусом "обмежено придатний" - пройти ВЛК, нагадують в ТЦК.

Мобілізації підлягають громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров'я. Втім, деякі категорії осіб мають право на відстрочку, або можуть бути заброньованими.

Як розповів заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП підполковник Василь Фризюк у коментарі "Суспільному", окрім чоловіків від 25 до 60 років, також мобілізації підлягають:

жінки, які перебувають на військовому обліку;

чоловіки від 18 до 25 років, які мають військове звання офіцера запасу або які раніше проходили військову службу.

Також Фризюк зазначив, що усі громадяни від 18 до 25 років можуть укласти контракт на добровільній основі. До 16 липня усі чоловіки повинні оновити дані, а особи зі статусом "обмежено придатний" - пройти ВЛК.

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"Наразі громадяни, які мали статус "обмеженого придатний", повинні пройти військово-лікарську комісію протягом дев'яти місяців, тобто до 4 лютого 2025 року. Після повторного огляду військовослужбовці, які будуть визнані непридатними до військової служби, будуть звільнені, а ті, які будуть визнані придатними, їх направлять в територіальні центри комплектування, навчальні заклади, або в частини забезпечення. А військовозобов'язані, які визнають непридатними, будуть виключені з військового обліку", - зазначив підполковник.

Згідно з новим законодавством, є категорії: тимчасово непридатний, який потребує лікування, дообстеження; непридатний, з наступним переглядом через 6-12 місяців; непридатний з виключенням з військового обліку.

Бронювання - хто може його отримати

Як нагадав Фризюк, бронюванню підлягають:

державні службовці, які перебувають на посадах державної служби, категорії А, категорії Б і В;

працівники силових структур, зокрема Нацполіція, Державне бюро розслідувань, прокуратура, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій;

працівники критично важливих підприємств, які працюють на економіку України, а також на Збройні Сили України.

"Крім того, від червня 2024 року, відповідно до 723 постанови, додатково бронюванню будуть підлягати ті військовозобов'язані, які займаються гуманітарним розмінуванням", - додав Фризюк.

Мобілізація в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Верховній Раді висловилися про можливість запровадження в Україні електронних повісток. Федір Веніславський повідомив, що на сьогодні в парламенті відповідних законопроектів не зареєстровано.

Тим часом українці продовжують активно оновлювати свої дані після набрання чинності законопроекту про мобілізацію. Зокрема, наразі вже 2 млн 430 тисяч українців зробили це.

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