У профільному комітеті парламенту наголосили, що кожен з таких випадків повинен бути розслідуваним.

Випадки, коли представники ТЦК хапають людей на вулиці, застосовуючи при цьому силу, є порушенням законів. Кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна". За його даними, приймаються кадрові рішення та проводиться ротація працівників ТЦК на тлі публічних скандалів.

"Але будемо відвертими, частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації. На жаль, з самого початку незалежності України, коли приймалася низка державних програм розвитку ЗСУ з дуже гучними назвами, до заміни радянських підходів у питаннях мобілізації руки так і не дійшли. Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська", - зазначив Завітневич.

За його словами, одним із кроків для виправлення ситуації на краще стало прийняття закону щодо створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ЗСУ (ТЦК та СП) у березні 2021 року замість попередніх військкоматів. Було розпочато впровадження системи "Оберіг", яка передбачає перехід до цифрового обліку мобресурсу.

Завітневич зауважив, що через повномасштабну російську агресію ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація ідей загальмувалася. Тому робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП ще не завершена. Є низка пропозицій, одна з них – виведення ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передачі до МО України.

Скандали працівників ТЦК

У Чернівцях співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) напали на чоловіка. На кадрах видно, що перехожий почав тікати. Працівники ТЦК наздоганяли його і били по руках прикладами автоматів.

Місцеві ЗМІ також зазначають, що інцидент трапився в момент, коли співробітнки ТЦК намагалися вручити чоловіку повістку.

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