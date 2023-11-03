Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати місто як таке, що яких не відповідає нормам української мови або стосується російської імперської політики.

У Червонограді (Червоноградський район Львівської області) завершилось голосування щодо перейменування міста. З усіх запропонованих варіантів поточна назва міста набрала найбільше голосів в голосуванні на електронній платформі.

Участь у голосуванні щодо перейменування міста, населення котрого оцінюють у понад 90 тисяч, взяли лише 2823 осіб. 35% учасників опитування з 14 запропонованих варіантів нової назви міста обрали стару – Червоноград. На другому місці варіант назви Кристинопіль (1086 або 29,5%). Саме таку назву місто мало з 1692 рокудо 1951 року.

Христинопіль, народна українська назва, що була поширеною у минулому столітті, отримала лише 71 голос. Інші пропозиції щодо перейменування міста набрали 100 і менше голосів. Тепер рішення щодо перейменування міста має ухвалити Червоноградська міська рада.

Відео дня

Перейменування Червонограда

У червні 2023 року Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати Червоноград, Красне та ще низку населених пунктів Львівської області, назви яких не відповідають нормам української мови або стосуються російської імперської політики.

На початку жовтня відбулося громадське обговорення перейменування Червонограда. Присутні виступили проти зміни назви і запропонували перейменувати його виключно на папері – з Червонограда на Червоноград. Зібрання модерував перший заступник мера Дмитро Балко, який підтримав цю ініціативу.

Зрештою спеціальна робоча група обрала 14 варіантів нової назви для Червонограда, відбулося електронне голосування.

Вас також можуть зацікавити новини: