Тимочко згоден, що ТЦК справді потребують реформування, але це довгий процес.

Перш, ніж розформовувати чи реформувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), потрібно визначити, яка структура зможе повноцінно виконувати їх функції.

Таку думку висловив військовий та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Radio NV.

"ТЦК та СП мають у своїй структурі військовослужбовців, державних службовців і працівників. По великому рахунку, якщо їх навіть, як хтось каже, розігнати, розформувати чи звільнити, військовослужбовців - дві третіх у центрах комплектування. Це, як правило, люди, які за станом здоров'я переміщені виконувати своє завдання у центрі комплектування. В будь-якому випадку їх просто відправити на фронт не вдасться. Їх потрібно буде або звільняти, або забезпечити посадами відповідно до їхнього стану здоров'я", - сказав він.

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Щодо держслужбовців, за словами Тимочка, згідно закону їх потрібно попередити за два місяці до звільнення, запропонувати альтернативне місце роботи.

"А де його запропонуєш, якщо така структура взагалі розформовується? Що працівників - простіше, їх можна звільнити та виплатити компенсацію. В іншому випадку буде величезна кількість судових справ. І держава, окрім того, що не запропонувала нову структуру (замість ТЦК) втягнеться в суди та величезні видатки через компенсацію при звільненні", - пояснив Тимочко.

Крім того, він зауважив, що розформування ТЦК серйозно вплине на мобілізацію, до того ж вони формують соціальні пакети для демобілізованих, ветеранів, членів сімей загиблих, осіб з інвалідністю.

При цьому, Тимочко згоден, що ТЦК справді потребують реформування.

"Перш за все, потрібно запитати: яка галузь готова прийняти на себе таку відповідальність і забезпечити безперервність процесу я ка галузь буде мати такі повноваження, зокрема гарантовано збереження інформації архівів, фаховості, відповідності людей... Те, що центри комплектування потребують реформування, це так. Але це довгий процес", - зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Інше — пов'язане з українською армією

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проект реформи військово-лікарських комісій (ВЛК). Вона матиме три етапи і має завершитися в листопаді 2025 року.

В Міноборони заявили, що сучасна система військово-лікарських комісій має двосторонні недоліки. Вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого боку не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями. Це створює додаткові труднощі для Збройних сил.

Передбачається, що реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів

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