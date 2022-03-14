Чи можуть вас звільнити і як правильно оформити прогул під час війни - відповіді експертів.

Попри війну, більшість українців продовжують працювати. Збереження роботи зараз для багатьох - питання виживання. Чи можуть звільнити під час війни - животрепетне питання для кожного українця. Відповідає на нього Центр протидії дезінформації РНБО.

Чи можуть звільнити під час війни через неявку на роботу

У трудовому законодавстві немає такої підстави для звільнення, як війна. Державна служба України з питань праці настійно рекомендує не звільняти працівників за прогул. За порушення рекомендації поки не було санкції, але, теоретично, її можна оскаржити в суді.

В цілому ж, відсутність співробітника на роботі можуть класифікувати з трьох причин: "НЗ" ("неявка з нез'ясованих причин"), "ІС" ("інші види неявок, передбачені колективними") договорами, угодами" або "І" ("інші причини неявки").

Як оформити неявку на роботу

Працівникові потрібно заздалегідь повідомити про неявку на роботу і своє місцезнаходження. Тоді у роботодавця є кілька варіантів:

Оформити одну з відпусток, передбачених законодавством. У деяких договорах можуть бути встановлені гарантії для співробітника в разі настання воєнного стану.

Запропонувати дистанційну роботу або гнучкий режим робочого часу.

Якщо працівник підлягає мобілізації, то Закон гарантує збереження робочого місця і середнього заробітку.

Гнучкий робочий режим у воєнний час

При гнучкому режимі працівник виконує норму тривалості робочого часу, але може вибрати інші години роботи. Його можуть запропонувати співробітнику під час війни.

Роботодавець повинен переконатися, що працівник має обладнання та безпечне робоче місце для роботи. Якщо працівник має інвалідність, роботодавець повинен подбати про облаштування комфортного робочого місця самостійно.

Застосування гнучкого режиму робочого часу не впливає на зарплату, премії, нарахування робочого стажу і т. д.

Режими гнучкого робочого часу

Гнучкий робочий день - це день, під час якого денна норма часу повинна бути повністю відпрацьована за день;

гнучкий робочий тиждень - це тиждень, під час якого тижнева норма робочого часу повинна бути відпрацьована повністю протягом тижня;

гнучкий робочий місяць - це місяць, під час якого встановлена норма робочого часу повинна бути повністю відпрацьована протягом облікового місяця.

В умовах гнучкого режиму робочого часу тривалість зміни не може перевищувати 12 годин на добу, і 10 годин для жінок з дітьми.

На час війни гнучкий режим робочого часу може встановлюватися розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Протягом двох днів з дня прийняття працівник повинен ознайомитися з документом.

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