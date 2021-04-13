Учні матимуть право вибору виду оцінювання їхніх знань.

Верховна Рада звільнила випускників шкіл від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Читайте такожУчнів четвертих та дев'ятих класів звільнили від ДПА у цьому роціЯк передає кореспондент УНІАН, народні депутати України підтримали закон «Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» (№ 5014). «За» проголосували 298 народних депутатів.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що з березня 2020 року навчання в закладах загальної середньої освіти здійснюється переважно в дистанційному форматі.

Законом передбачено, що, у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Законом надано учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, право вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання – шляхом річного оцінювання або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк