Усувати - законно, а от звільняти за відсутність вакцинації - ні.

Касаційний цивільний суд Верховного Суду України озвучив свою позицію щодо законності відсторонення співробітників, які відмовилися від обов'язкової вакцинації від коронавірусу.

Відповідний лист опублікувало видання "Страна".

Голова Миколаївського Апеляційного суду Микола Меняйло звернувся до Касаційного цивільного суду за роз'ясненнями щодо відсторонення від роботи представників професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою.

Голова КГС Борис Гулько у відповідь написав листа, де виклав позицію, яку пропонує донести до всіх місцевих та апеляційних судів і враховувати при прийнятті рішень у таких справах.

Читайте такожДля кого щеплення проти COVID-19 є обов'язковим: МОЗ доповнило перелік професійБорис Гулько пояснив, що відсторонення від роботи співробітника можливе з трьох причин:

поява на роботі в нетверезому стані;

відмова від обов'язкових медоглядів, навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежних заходів;

"в інших випадках, передбачених законодавством".

Під останнім Гулько пропонує розуміти ухилення від щеплень, обов'язкових для професій, перелік яких можна знайти в наказі МОЗ.

Гулько наголошує, що йдеться про відсторонення, а не звільнення співробітника в такому випадку - зі збереженням робочого місця, але без обов'язкового збереження зарплати.

Раніше Жовківський районний суд Львівської області скасував наказ керівництва середньої школи в селі Сопошин про відсторонення від роботи вчительки математики, яка не вакцинувалася від COVID-19.

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