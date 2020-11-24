До початку окупації своєї води в Криму для потреб цивільного населення вистачало.

Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси.

Про це заявив постійний представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що до початку окупації на 2014 рік своєї води в Криму для потреб цивільного населення вистачало.

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"З питання води в Криму — ми всі знаємо ту ситуацію, яка там є, стежимо за повідомленнями наших громадян. Безумовно, це викликано тим, що Російська Федерація як держава-окупант неправильно розподіляє водні ресурси. Аналітика каже, що до початку окупації на 2014 рік своєї води в Криму для потреб цивільного населення вистачало. Після початку тимчасової окупації Росія почала направляти водні ресурси не туди, а саме на військові бази, обслуговування військового персоналу", — сказав він.

За словами Кориневича, поки ситуація терпима, але за певних умов може погіршитися.

"Ми спілкуємося з нашими громадянами в Криму, вони кажуть, що ситуація зараз не настільки катастрофічна, що якщо буде тепла і суха зима, то ситуація може погіршитися. Наші громадяни в Криму розуміють позицію держави, при якій подача води по Північнокримському каналу можлива тільки за повної деокупації, та вважають, що вона повинна залишатися", — сказав він.

Чому в окупованому Криму не вистачає води

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: Андрій Василюк