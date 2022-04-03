Дитина оговталася після складної операції та знайшла люблячу маму.

Маленькій Ані, яку батьки залишили через хворе серце, обравши здорового малюка з двійні, знайшли нову сім'ю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Війна ускладнила порятунок новонародженої дівчинки із важкою вадою. Однак Аню прооперували і лікували в підвалі центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Вона вже оговталася від важкої операції, проте лікарі не змогли передати дівчинку у будинок маляти. Про маленьку Аню піклувалося все відділення. Згодом лікарі звернулися до журналістів з проханням допомогти знайти нову сім'ю для дівчинки.

Десятки людей телефонували з бажанням піклуватися про дівчинку. Тепер в Ані є мама, але процедура усиновлення ще попереду.

"Моє янголятко, моя принцеска... Ключове слово - моя. Вона для мене найкраща, попри те, що вона народилася хворою. Це не має значення", - розповіла жінка.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти взяли в заручники породіллю з Маріуполя Маріанну Вишемирську, фото якою з маріупольського пологового будинку облетіли весь світ.

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