Виїхати можна буде не більше, ніж на 7 днів.

В Україні в експериментальному форматі запускають послугу єВідрядження, яка дозволить оформлювати дозвіл на робочі поїздки за кордон.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Послуга буде доступна на порталі Дія з 1 вересня 2022 року. Скористатися нею зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи, однак виїхати з країни можна буде не довше, ніж на 7 днів.

"Підготуйтесь до старту єВідрядження: подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку. Важливо, щоб середня зарплата в компанії була не менше 20 тисяч гривень", - повідомив міністр.

Він відзначив, що одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше 10% співробітників.

Як повідомляв УНІАН, воєнний стан в Україні та терміни мобілізації продовжили майже до зими – до 21 листопада 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний просить Кабмін дозволити виїзд за кордон для українських студентів.

Вас також можуть зацікавити новини: