Барановська опублікувала старі фото з позначеною датою за 2019 і 2021 роки відпочинку в Таїланді.

Дружина нардепа Миколи Тищенка, модель Алла Барановська спростувала інформацію, поширену деякими ЗМІ, що перебуває разом з чоловіком у Таїланді.

Щоб переконати аудиторію, Барановська опублікувала в Instagram старі фото з позначеною датою за 2019 і 2021 роки відпочинку в Таїланді.

Раніше деякі журналісти поширили фото Тищенка на пляжі, як стверджувалося, під час цьогорічної скандальної "робочої" поїздки в Таїланд. Коли був зроблений знімок – невідомо.

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"Кому сумно, архівних відео у мене в профілі багато. Тож welcome", - написала Барановська.

Разом з тим дружина Тищенка звинуватила журналістів: "Хотіла багато чого сказати, але ворог слідкує і сміється з вас, журналісти. Тож залишу все при собі, бо маю розум. Дякую усім тим, хто не ведеться на маячню і не розповсюджує дешеві фейки".

Новий скандал з Тищенком – нардеп поїхав у Таїланд

26 січня журналісти дізналися про поїздку Миколи Тищенка у Таїланд, попри заборону РНБО на закордонні мандрівки чиновників за винятком відряджень.

Невдовзі на сайті посольства Україні у Таїланді з’явилась інформація, що Тищенко у ролі депутата нібито відвідає українську громаду королівства.

Тоді спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив, що відряджав Тищенка за кордон.

Після розголосу керівники "Слуги народу" вирішили негайно звільнити Тищенка з посади заступника голови фракції і виключити з лав політсили. Сам фігурант скандалу звинуватив у всьому журналістів – "саме вони підірвали довіру до України наших потенційних партнерів".

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