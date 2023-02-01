Дружина нардепа Миколи Тищенка, модель Алла Барановська спростувала інформацію, поширену деякими ЗМІ, що перебуває разом з чоловіком у Таїланді.
Щоб переконати аудиторію, Барановська опублікувала в Instagram старі фото з позначеною датою за 2019 і 2021 роки відпочинку в Таїланді.
Раніше деякі журналісти поширили фото Тищенка на пляжі, як стверджувалося, під час цьогорічної скандальної "робочої" поїздки в Таїланд. Коли був зроблений знімок – невідомо.
"Кому сумно, архівних відео у мене в профілі багато. Тож welcome", - написала Барановська.
Разом з тим дружина Тищенка звинуватила журналістів: "Хотіла багато чого сказати, але ворог слідкує і сміється з вас, журналісти. Тож залишу все при собі, бо маю розум. Дякую усім тим, хто не ведеться на маячню і не розповсюджує дешеві фейки".
Новий скандал з Тищенком – нардеп поїхав у Таїланд
26 січня журналісти дізналися про поїздку Миколи Тищенка у Таїланд, попри заборону РНБО на закордонні мандрівки чиновників за винятком відряджень.
Невдовзі на сайті посольства Україні у Таїланді з’явилась інформація, що Тищенко у ролі депутата нібито відвідає українську громаду королівства.
Тоді спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив, що відряджав Тищенка за кордон.
Після розголосу керівники "Слуги народу" вирішили негайно звільнити Тищенка з посади заступника голови фракції і виключити з лав політсили. Сам фігурант скандалу звинуватив у всьому журналістів – "саме вони підірвали довіру до України наших потенційних партнерів".