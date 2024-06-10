Вона заявила, що "замовників слід виявити і покарати".

Ірину Фаріон поновили на посаді професора кафедри української мови в університеті "Львівська політехніка".

Ввечері вона опублікувала у своєму Telegram-каналі наказ ректора університету Юрія Бобала від 7 червня. Згідно з документом, попередній наказ про її звільнення скасували. Також Фаріон мають виплатити 123 927 гривень зарплати за час вимушеного прогулу.

"Правда - то штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за Правду - це ядро життя. І ми з Вами це ядро штовхали впродовж пів року з усіх сил - і перемогли! Дякую всім за підтримку: на вічі, в судових залах, у відкритому листі, в публічному просторі, на моїх численних зустрічах з Вами по всій країні", - написала вона. Відео дня

Звільнення Фаріон: що відомо

Нагадаємо, раніше екс-нардепка заявила, що не може назвати українцями військовослужбовців, які не спілкуються українською. Також вона вимагала, щоб військове командування "вжило заходів" щодо військовослужбовців Максима Жоріна та Богдана Кротевича, які, за її словами, "паплюжать честь українського воїна" своєю поведінкою.

Студенти університету "Львівська політехніка" вийшли на мітинг з вимогою звільнити Фаріон. Вона опублікувала у мережі лист зі словами підтримки від хлопця, який перебуває в окупованому Криму. Після цього його знайшла та затримала Федеральна служба безпеки Росії.

В Україні проти Фаріон відркили кримінальні провадження за наступними статтями: порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та порушення недоторканності приватного життя.

У листопаді універститет звільнив її через вчинення "аморального проступку". Вже у травні Львівський апеляційний суд постановив поновити Фаріон на посаді.

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