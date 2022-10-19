До нього періодично навідуються наші військові й відкручують якусь деталь.

Російський танк допомагає українському війську. Всі пам'ятають фото підбитого російського танка на городі, обсадженого картоплею та буряками.

Як йдеться в сюжеті ТСН, українські господарі не дали забрати ворожу техніку, бо вже засадили ріллю і по копаному не можна. Картоплю вже викопали, але танк й досі на городі. Щоправда, не весь.

Наразі російський танк по частинках допомагає українським військовим. Навесні цю техніку господарі городу просили забрати, але по нього ніяк не йшли, а земля сохла. Тому родина визбирала обгорілі уламки, трішки розвернула дуло, бо заважало орати, й засадила город. По покопаному їхати, щоб забрати танк, вже ніхто не наважився.

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Влітку фото танка поміж капусти та буряків потрапило в мережу й стало вірусним. Відтоді він помітно поржавів й помітно зменшився. А став меншим тому, що допомагає ЗСУ. До нього періодично навідуються наші військові й відкручують якусь деталь.

Крім того, шматки цього російського танка, розфарбовані у кольори українського прапора, продають на аукціоні, так вже виручили на потреби ЗСУ близько 6 тисяч доларів. На ці гроші вже придбали прилади нічного бачення для військових.

Танк на городі: історія вірусного фото

У Великій Димерці Київської області місцева мешканка висадила овочі навколо спаленого на городі російського танка.

Корпус знищеної техніки РФ жінка обсадила капустою, а на його вежу вона викидає бур'яни та засохлі рослини.

"У Великій Димерці в Київській області господиня висадила капусту прямо в засипаний землею корпус спаленого російського танка", - йшлося у повідомленні Luydmila Nishenko у Facebook.

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