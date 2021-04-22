Проти затриманого порушено кримінальну справу за ст. 275 Кримінального кодексу РФ ("державна зрада").

ФСБ заявила про затримання в окупованому Криму чоловіка, який нібито передавав українській військовій розвідці секретні відомості про Чорноморський флот Росії.

Читайте такожОкупанти в Криму винесли вирок українському військовому ДобринськомуЯк повідомляється на сайті ФСБ, проти чоловіка порушено кримінальну справу за ст. 275 (державна зрада) Кримінального кодексу РФ.

"... У м. Севастополі затримано громадянина Росії, який цілеспрямовано збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю ...", - йдеться в повідомленні.

Ім'я та прізвище затриманого в ФСБ не називають.

Варто зазначити, що затриманий може бути і громадянином України, оскільки всіх жителів окупованого Криму Росія називає своїми громадянами.

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Автор: Антоніна Доломанжи