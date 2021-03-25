У Дніпропетровській області через злісне невиконання матір’ю батьківських обов’язків 14-річний підліток може стати інвалідом.
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
Читайте також"Таргани у голові сверблять": на Одещині молода мати морила голодом трьох малюківЗазначається, що знаючи про тяжкі захворювання сина 33-річна жінка не забезпечила дитині необхідні умови, а продовжила зловживати алкогольними напоями.
«Протягом тривалого часу жінка ігнорувала рекомендації лікарів, не водила хлопчика на медичний огляд, що призвело до формування у нього патології «токсичне ураження серця», яка може призвести до інвалідності», – говориться у повідомленні.
Наразі жінці повідомили про підозру за злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.
Вас також можуть зацікавити новини
- Продала сина за 700 гривень на день: горе-матір з Запоріжжя відправили за ґрати (фото, відео)
- Жінка два роки тому продала немовля жебрачці: її викрили (відео)
- Не вміє ні говорити, ні ходити та важить 9 кілограмів у 15 років: у Кривому Розі матір морила голодом доньку (відео)
- Виснажений та з синцями: мати не впізнала сина після перебування в інтернаті (відео)
- У Кривому Розі суд забрав у матері 15-річну дівчинку, яка важила 9 кілограм
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram