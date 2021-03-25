Жінці повідомили про підозру.

У Дніпропетровській області через злісне невиконання матір’ю батьківських обов’язків 14-річний підліток може стати інвалідом.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Читайте також"Таргани у голові сверблять": на Одещині молода мати морила голодом трьох малюківЗазначається, що знаючи про тяжкі захворювання сина 33-річна жінка не забезпечила дитині необхідні умови, а продовжила зловживати алкогольними напоями.

«Протягом тривалого часу жінка ігнорувала рекомендації лікарів, не водила хлопчика на медичний огляд, що призвело до формування у нього патології «токсичне ураження серця», яка може призвести до інвалідності», – говориться у повідомленні.

Наразі жінці повідомили про підозру за злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

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Автор: Катерина Шварц