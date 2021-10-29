Такий хліб коштує набагато дешевше звичайного, тому його іноді навіть не встигають виставити на полиці.

У Житомирі показали на відео, як пенсіонери розбирають соціальний хліб. Літні люди "гребуть" по три буханки та ледь не деруться за товар. Такий хліб дають не безплатно, проте він коштує дешевше звичайного.

"Суворі реалії", які потрапили на відео, показали в Telegram-каналі "Вартові еспресо".

Покупець в одному з магазинів Житомира побачив, як пенсіонери "розмітали" соціальний хліб, який ще навіть не встигли виставити на полиці. Так, літні люди дуже швидко розбирають товар, деякі "гребуть" аж по три буханки.

Пенсіонери чекають на соціальний хліб з самого ранку. Автор відео розповів, що мешканці Житомиру навіть вишуковуються у черги аби отримати хоча б одну-дві буханки, які продаються дешевше за інші. Люди забирають хліб прямо зі стелажів, до полиць він не "доходить".

Читайте такожНизькопробний і дорогий: в Україні зросте ціна на хліб, а його якість зіпсуєтьсяКористувачі зазначають, що їм шкода бачити такі ситуації, адже вони демонструють бідність та нестачу грошей у пенсіонерів. Проте деякі ширять думки про те, що літні люди, які "гребуть" соціальний хліб, просто люблять економити. Такі коментарі отримають багато негативу, адже більшості усе ж шкода пенсіонерів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Комаровський запропонував платити пенсіонерам за вакцинацію. Окрім цього стало відомо, що в Україні "не так, як раніше" будуть проіндексовані пенсії.

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Автор: Поліна Кузенко