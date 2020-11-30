Попри те, що декілька тижнів тому відкрили підземний перехід, на наземному облаштовують острівець безпеки.

На проїжджій частині Хрещатика біля ЦУМу монтують на пішохідному переході острівець безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, на наземному пішохідному переході через Хрещатик біля ЦУМу наразі встановлюють острівець безпеки посередині проїзної частини.

Попри те, що там вже багато десятиліть існує підземний перехід, який декілька останніх років був закритий у зв’язку з ремонтом будівлі ЦУМу, його функції заміняв наземний, як вважалося тимчасовий перехід.

Наразі наземний перехід закривати не збираються, хоча підземний вже працює декілька тижнів.

Чому закривали підземний перехід біля ЦУМу

У квітні 2017 року у Києві на примиканні вулиці Богдана Хмельницького до Хрещатика запрацював тимчасовий наземний пішохідний перехід зі світлофором.

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"Двоє наземних пішохідних переходів, облаштованих на час реконструкції підземного, є частиною інвестиційних обов’язків, які взяли на себе власники торгового центру ЦУМ при його реконструкції. На цей час ми проведемо експеримент – чи вплинуть наземні переходи на рух автотранспорту, які будуть відгуки громадськості. Якщо вони будуть позитивними, буде розглянуто питання, аби залишити ці наземні переходи й надалі", – заявляв тоді заступник голови КМДА Микола Поворозник.

31 жовтня 2019 року Поворозник заявив, що підземний перехід у Києві на перетині вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького буде введений в експлуатацію на початку лютого 2020 року.

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Автор: Дмитро Хилюк