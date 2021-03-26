Міністр пояснив, що заклад освіти сам визначає перелік навчальних предметів або інтегрованих курсів.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет наголошує, що предмет "Основи християнської етики" не може бути обов'язковим для вивчення в школі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу на тему: "100 днів роботи на посаді міністра освіти та науки України".

Відповідаючи на запитання, чи можливо відмовитися від вивчення предмету "Християнська етика", Шкарлет нагадав, що відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту", заклад освіти визначає перелік навчальних предметів або інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі. А також предмети або курси варіативного освітнього компонента, з урахуванням освітніх потреб учнів, що відображається в навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

"Саме заклад освіти приймає рішення щодо включення до освітньої програми одного з предметів. Наприклад,"Етика", "Культура добросусідства" або іншого курсу морального спрямування. Або вивчення відповідних питань в рамках інтегрованих курсів, наприклад, "Здоров'я, безпека та добробут". Предмет "Основи християнської етики", про який так довго точиться дискусія, не може бути обов'язковим для вивчення", - сказав міністр.

Що передувало?

27 січня ЗМІ писали про запуск Міністерством освіти та науки громадських обговорень щодо обов’язковості викладання «християнської етики» для 5-9 класів. У мережі ідею авторів типової освітньої програми сприйняли негативно. Водночас у МОН зауважили, що крім етики релігійного спрямування школам пропонують викладати й етику, що стосується сім’ї.

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Автор: Тетяна Поляковська