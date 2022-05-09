Влада просить в жодному разі не чіпати знайдені підозрілі предмети та повідомляти про них правоохоронцям.

Сапери поверхнево перевірили всю територію міста Ірпінь.

Про це 9 травня розповів у своєму Telegram-каналі міський голова Олександр Маркушин.

"Ось скільки "подарунків" прислали кляті рашисти в Ірпінь. Усе це - відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами. Однак, якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, в жодному разі не чіпайте їх руками! Одразу телефонуйте за номером 0937007872", - написав він.

Маркушин також опублікував відео зі знайденими вибухонебезпечними предметами, залишеними окупантами.

Як повідомляв УНІАН, учора звільнений Ірпінь відвідав прем'єр-міністр Канади, щоб на власні очі побачити жахіття, яке вчинили російські окупанти. За словами міського голови Олександра Маркушина, канадський політик був шокований.

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