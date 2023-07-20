Вилучатимуться всі норми, які звузили б сферу застосування української мови на ТБ і в кіно.

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав президентський законопроект, яким передбачено офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Про це повідомив народний депутат України Володимир В'ятрович у Facebook. При цьому зазначив, що, за рішенням комітету, із законопроекту вилучаються всі норми, які стосуються сфери застосування української мови на телебаченні і в кінопрокаті.

Він вважає, що ці норми звузили б використання української мови у цих сферах. В'ятрович повідомляє, що вилучається із законопроекту норма про демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу, а також зміни до законів про кінематографію й про медіа щодо зниження квоти україномовних програм.

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В'ятрович вказує, що таке рішення профільного комітету дозволить розглядати законопроект "без вибухонебезпечних антиукраїнських норм".

Законопроект Зеленського викликав обурення українців

Нагадаємо, 28 червня лідер України зареєстрував законопроект (реєстраційний номер 9432), яким запропонував парламенту закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування.

Тоді одна з норму закону викликала обурення українців: йдеться про поступове зникнення українського дубляжу в кінотеатрах. Пропонувалося, щоб українці ходили на англомовні сеанси кіно, які дополювалися б українськими субтитрами. Проте, виявилося, що суспільство ще не готове до таких змін. 8 липня українці зібрали 25 тисяч голосів за підтримку петиції щодо виключення цієї норми з закону.

Також в соціальній мережі Viber провели опитування. Виявилося, що кожен четвертий респондент не бачить для себе необхідності покращувати знання англійської мови.

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