Кабмін затвердив положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".

Кабінет міністрів затвердив рішення, яке дозволяє запровадити електронні журнали та щоденники в школах, електронний документообіг та автоматизувати роботу зі збору та опрацювання даних від закладів освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.

Зокрема, Кабмін затвердив положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ)

Читайте такожУ двох школах Вінниці перейшли на електронні журналиЗазначається, що цей комплекс призначений для обробки державних електронних інформаційних ресурсів та персональних даних у сфері освіти в рамках єдиного інтегрованого середовища.

Основна мета – забезпечення переходу до електронного документообігу та оптимізація даних бізнес-процесів у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти та управлінь освітою місцевого та обласного рівнів, що дасть змогу суттєво підвищити достовірність освітньої статистичної та адміністративної інформації та покращити на цій основі якість управлінських рішень, зокрема щодо розподілу коштів освітньої субвенції та інших бюджетних коштів для фінансування освіти, забезпечить передумови для відмови від паперових документів в рамках загальної дебюрократизації.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що всіх українських вчителів забезпечать новими ноутбуками. Цього року їх отримають понад 60 тисяч педагогів, а вже до 2023 року – кожен вчитель матиме ноутбук.

Він додав, що незалежна країна – розумна країна, тому держава підтримує талановитих школярів.

Автор: Леся Лещенко