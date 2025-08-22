Карати за незаконний перетин кордону пропонують у вигляді арешту чи штрафу до 170 000 грн.

Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт 13673 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України". Про це повідомляє сайт Ради

Проєкт закону пропонує:

1) виключити статтю 2043 КУпАП (у зв’язку з її частковою неконституційністю та неефективністю);

2) передати повноваження з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 2041 КУпАП (щодо незаконного перетинання державного кордону), органам охорони державного кордону;

3) доповнити статтю 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану;

4) встановити кримінальну відповідальність за:

незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон (частина четверта статті 3322 КК України);

перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення (стаття 3323 КК України);

порушення призовником, військовозобов’язаним або резервістом встановленого строку перебування за межами України (ст. 3371 КК України);

5) встановити підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною четвертою статті 3322 та статтею 3371 КК України, а також встановити спеціальне досудове розслідування за цими статтями;

6) встановити обов’язок дотримання військовозобов’язаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України.

Відповідно до матеріалів законопроєкту, зокрема перетинання або спроба перетинання державного кордону України в умовах воєнного або надзвичайного стану будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи такого, що містить недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади - карається штрафом від 7 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисячі до 170 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк до трьох років.

Покарання за порушення правил перетину кордону хочуть посилити

Як повідомляв УНІАН, напередодні представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив, що на засіданні уряд погодив відповідний законопроєкт №13673. Він спрямований на забезпечення правового регулювання відповідальності осіб за перетин держкордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, встановлення підстав звільнення від цієї відповідальності під час дії воєнного стану, а також приведення положень Кодексу України про адміністративні правопорушення у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 12 жовтня 2022 року № 8-р(І)2022.

Мельничук зауважував, що проєктом пропонується доповнити статтю 332 Кримінального кодексу таким: незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається в умовах воєнного стану.

Встановлюється також кримінальна відповідальність за:

незаконний виїзд за кордон (поза пунктами пропуску, в умовах воєнного стану);

пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури;

порушення встановленого терміну перебування за кордоном.

Важливо, що останнє стосується призовників та військовозобов'язаних. Таким чином, Верховній Раді пропонують криміналізувати таке порушення, а також встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаними строку перебування за межами України, зазначив Мельничук.

