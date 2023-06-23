Кирило Барашков зазначив, що хотів убезпечити свою сім'ю.

Киянин Кирило Барашков облаштував комфортний бункер у приватному секторі під Києвом для цілої вулиці. Укриття кмітливому українцю обійшлося всього лише в 18 тисяч доларів.

У коментарі ТСН чоловік розповів, що працює адвокатом і дуже багато волонтерить. Він з родиною живе в селі Крюківщина

"Свій бункер побудував на нашій вулиці в приватному секторі. Всіх це так зацікавило, ніби я побудував машину смерті для Росії. Тут все дуже просто - хочете вберегтися, збирайтеся разом і будуйте. Нічого складного в цьому немає", - пояснив Барашков.

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Бункер знаходиться на глибині п'яти метрів і схожий на звичайний погріб з євроремонтом. Приміщення має довгі сходи, кімнату на 14 квадратних метрів, а також господарську комірчину. Укриття зверху захищене двома метрами армованого бетону, а для зручності стіни оббили вагонкою. Єдине, що не відповідає стандартам – тільки один вхід, але на випадок, якщо його завалить, є інструменти для деблокації.

За словами чоловіка, побудувати бункер він вирішив після "прильотів" 10 жовтня 2022 року. Він запевнив, що укриття побудували за всіма стандартами. Роботи зайняли два місяці і з грудня 2022 року в ньому ховаються від російських ракет не тільки сім'я Барашкова, а й сусіди, які також мають доступ до укриття.

"У бункері все демократично. Не чути зовнішнього шуму, можна спокійно спати, що я іноді роблю. Хоромів не будував. Є сходи вниз, а там кімната – вона розрахована на кілька людей. На стінах є символічні прикраси - пару грамот й державні символи, картина. Досить м'яких меблів, щоб посидіти виспатися або культурно відпочити", - зазначив господар бомбосховища.

Укриття обладнали каміном для опалення, подвійною вентиляцією, електрообігрівачем, Інтернетом, а також зроблений запас води та встановлений біотуалет.

"Я вважаю, що такий бункер зараз найпотрібніша річ для життя в наших умовах. Але наші люди чекають поки їм хтось побудує, ходять в брудні підвали або скаржаться, що влада не ремонтує бомбосховищ. Дивно це спостерігаю - повний Епіцентр народу, який купує все для ремонту квартир, до яких може прилетіти ворожа ракета. Так ви візьміть люди добрі, скиньтеся і побудуйте для себе таку надійну штуку! Щоб хоча б дітей своїх захистити", – обурюється Барашков.

За його словами, бункер обійшовся в 18 тисяч доларів. Він вказав, що на 1,5 мільярда гривень, які виділила влада на облаштування укриттів у Києві, можна було б побудувати з нуля сотні таких бункерів.

Укриття в Києві - що відомо

8 червня 2023 року депутати Київради підтримали виділення додаткових 0,5 млрд грн на ремонти підвальних приміщень житлових будинків, що використовуються як укриття. Крім того, виділили 50 млн грн на експлуатацію, техобслуговування і капремонти підвальних приміщень житлових будинків для використання в якості укриттів, і 200 млн грн - на капремонт укриттів в медустанов.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у 2022 та 2023 роках на ремонти укриттів виділили було 1,2 млрд грн. Водночас під час перевірки виявили, що 14% з певних укриттів не відповідають технічним вимогам і не можуть використовуватися як захисні споруди.

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