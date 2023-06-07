Комісії з перевірки столичних укриттів триває вже 5 днів і надалі продовжить роботу.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, якому доручено провести повну ревізію захисних споруд у Києві, показав свіжовідремонтоване за кошти міського бюджету столичне укриття.

Фото він розмістив у своєму Telegram-каналі. Камишін зазначив, що сьогодні комісія закінчує 5-й день своєї роботи по перевірці укриттів Києва.

"Доєднався до роботи комісії в Святошинському районі… Із цікавого. Побачив перше свіжо відремонтоване укриття. 1,3 млн грн за ремонт 103м2 укриття. Це з тих 1,2 млрд про виділення яких казав наш мер Кличко", - зазначив Камишін.

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Міністр зауважив, що ситуація у Святошинському районі "трохи краща", ніж в інших районах де був раніше.

"Більшість укриттів були відкриті. Та до прийнятного стану укриттів ще далеко", - прокоменутвав він.

Проблема з укриттями у Києві - деталі

1 червня в Києві під час повітряної тривоги біля одного з укриттів в Деснянському районі загинули троє людей (дві жінки і дитина). Під час ракетного обстрілу вони не змогли сховатися через зачинені двері укриття.

2 червня президент України Володимир Зеленський доручив Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні.

Комісію з перевірки укриттів столиці очолив перший заступник начальника КМВА, генерал-майор Володимир Кидонь.

5 червня за результатами перевірки третини укриттів у столиці Камишін заявив, що у Києві ситуація з готовністю укриттів до використання залишається критичною.

Сьогодні Камишін інформував, що у Києві перевірили 73% від загального фонду укриттів і більшість з них залишаються без вільного доступу. Так, наразі перевірено 3 тис. 382 об’єкти з 4655 тис. об’єктів, що визначені владою як об'єкти цивільного захисту.З числа перевірених, 35% - не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні.

В додатку "Київ Цифровий" після трагедії 1 червня почав функціонувати сервіс зворотнього звʼязку щодо стану укриттів і лише за добу після запуску від киян надійшло більше тисячі скарг.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування, ремонт укриттів. Водночас у КМДА заявили, що під час перевірок укриттів зафіксовано невиконання балансоутримувачами робіт, пов’язаних з ремонтними роботами.