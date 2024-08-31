За словами міністра, зараз триває розслідування катастрофи, залучено і західних партнерів.

Звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ не пов’язане із катастрофою винищувача F-16, що сталася кілька днів тому. Про це розповів CNN міністр оборони України Рустем Умєров.

"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання… на даному етапі я б їх не пов’язував", — сказав він.

Умеров назвав смерть пілота "прикрою" і заявив, що Україна намагається розібратися в причинах катастрофи.

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"Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цей файл для наших партнерів, тому вони також аналізують це та розслідують разом з нами", - сказав Умеров.

Звільнення Олещука і катастрофа F-16

Як писав УНІАН, днями стало відомо, що під час відбиття масованого ракетного нападу Росії 26 серпня розбився один з винищувачів F-16, наданих Україні західними партнерами. Пілот також загинув.

ЗМІ із посиланням на власні джерела почали наввипередки називати можливі причини катастрофи, які зрештою складалися у класичний набір: технічна несправність, помилка пілота, "дружній" вогонь української ППО. Остання версія набула певної "популярності". Її зокрема озвучувала нардепка Мар’яна Безугла, яка систематично критикує військове керівництво за ситуацію на фронті.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук в соцмережах емоційно прокоментував версію Безуглої, однак вже за кілька годин після цього президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Олещука з посади. Він не назвав безпосередню причину цього рішення, однак зі слів президента можна зробити певні припущення:

"Зараз час висновків. Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. (...) Ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - сказав тоді Зеленський.

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