У Вишгородському районі сьогодні знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Сьогодні жителі Київщини можуть чути вибухи через роботу піротехніків. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, у Вишгородському районі сьогодні знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

"Тому в деяких громадах Київської області може бути чутно звуки вибухів. Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з роботою саперів звуки вибухів можуть доноситися й до північних околиць столиці, додали в Київській міській військовій адміністрації.

Вибухи в Києві і області - що відомо

Нагадаємо, піротехніки регулярно провожять навчання й знешкодження снарядів на території Київщини. Але 26 січня зранку жителі столиці та області чули й інші вибухи - пов'язані з повітрянами атаками з боку Росії.

Так, у ніч на 26 січня росіяни відновили атаки України іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Зокрема, у повітряному просторі Києва збили близько 15 ударних БПЛА російських окупантів.

А пізніше зранку по всій Україні була оголошена повітряна тривога через чергову масовану ракетну атаку з боку Росії. Сили протиповітряної оборони збили 47 російських крилатих ракет із 55, випущених по Україні. У КМВА повідомили, що в повітряному просторі Києва під час сьогоднішньої ворожої атаки зафіксовано близько 20 ракет різного типу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи, які пролунали в Дніпровському районі Києва. А внаслідок влучання частини ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі Києва одна людина загинула, а двох - поранено.

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