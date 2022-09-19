Поки про компенсації на територіях, які були звільнені, не йдеться.

Віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, яку допомогу зараз можуть отримати мешканці нещодавно звільнених територій.

Про це йшлося в ефірі телемарафону FREEДОМ.

За словами віце-прем'єрки, поки в Україні не виплачують компенсації за зруйноване окупантами житло, але важливо зафіксувати пошкодження.

"Зараз це процес фіксації, подачі заявки, а потім вже буде процес компенсації. Поки компенсації немає, але потрібно зафіксувати, все правильно подати в реєстри, тоді дочекатися компенсації. Про компенсації на територіяї, які були звільнені, не йдеться. Якщо ваше житло зруйноване або частково зруйноване, ви маєте право на щомісячні виплати, як і внутрішньо переміщені особи. Будь ласка, зверніться до нас, ми дамо консультацію, щоб кожен місяць принаймні отримували гроші", – розповіла вона.

Також Верещук зазначила, що вживаються заходи для забезпечення одержувачів соціальних виплат готівкою.

"Пенсії відновлюють, "Укрпошта" поїхала, принесла першим населеним пунктам, куди могла доїхати, виплати. Тепер ми говорить про "ПриватБанк" ат "Ощадбанк", вони не можуть готівкою привозити, але зробили все, щоб люди отримали свої гроші. Це і виїзди у відділення, які працюють, організували автобуси. Це можливість отримати гроші на касі, є продуктові магазини, куди приходить людина з карткою, може зняти готівку. Інші виплати соціальні, вони на картках є, але тепер потрібно, щоб люди могли їх отримати, тому що є проблеми з енергозабезпеченням, з доступом фізичним до банкоматів", – додала вона.

Нагадаємо, у додатку "Дія" можна подати заявку для відшкодування зруйнованого майна через російську агресію. УНІАН раніше пояснив, що робити, щоб отримати компенсацію за зруйноване житло.

Також власники зруйнованого житла зможуть отримати новий будинок в обраному ними населеному пункті.

Раніше УНІАН також повідомляв, що підприємці отримують компенсацію за працевлаштування переселенців. Держава вже компенсувала 122 мільйонів гривень.

Крім того, Кабінет Міністрів розширив перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять внутрішньо переміщених осіб.

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