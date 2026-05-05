У США сумніваються, що Україна протримається без допомоги більше кількох днів, – FP

Дефіцит ракет Patriot і війна з Іраном можуть поставити під загрозу оборону України.

У Сполучених Штатах частина чиновників вважає, що Україна не зможе протриматися навіть кілька днів без міжнародної військової допомоги. Про це пише Foreign Policy із посиланням на дипломатичні джерела.

Ключовим елементом оборони України залишаються ракети для систем Patriot, які дозволяють перехоплювати балістичні цілі. Однак їх гостро не вистачає. За оцінками європейських чиновників, Україні потрібно до 2000 таких ракет щороку, тоді як за кілька років Київ отримав лише близько 600.

Крім того, ефективність перехоплення знизилася приблизно до 25% через адаптацію російських атак.

Ситуацію ускладнює війна з Іраном. За оцінками, США вже використали майже половину своїх запасів ракет Patriot для захисту від іранських ударів.

Це може ще більше обмежити можливості постачання Україні, особливо з урахуванням інших пріоритетів – зокрема стримування Китаю в Азії.

Проблеми з виробництвом

Навіть збільшення виробництва не вирішує проблему швидко. Новітні ракети PAC-3 MSE виготовляються до 42 місяців, а річні обсяги виробництва залишаються обмеженими.

Альтернативні системи, такі як SAMP/T, також не здатні повністю закрити потреби України через низькі темпи виробництва.

Адміністрація Дональда Трампа змінила підхід до допомоги: тепер ракети продають союзникам по НАТО, які передають їх Україні в межах програми PURL. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс раніше заявляв, що скорочення допомоги Україні – один із кроків, яким у Білому домі пишаються.

За даними джерел, Вашингтон може використовувати постачання озброєння як інструмент тиску на Київ.

Європа намагається компенсувати

Європейські країни мають фінансові ресурси для закупівлі зброї після затвердження масштабного пакета допомоги.

Однак навіть за наявності грошей проблема залишається – критичні системи, такі як Patriot, доступні лише у США.

Попри песимістичні оцінки окремих американських чиновників, дипломати визнають: Україна неодноразово демонструвала здатність вистояти.

"Дехто вважає, що Україна не протримається і кілька днів без підтримки. Але вона вже багато разів довела, що з нею треба рахуватися", – зазначив один із європейських дипломатів.

Допомога США для України - останні новини

Раніше міністр війни США Піт Гегсет заявив, що нинішні проблеми країни з військовими запасами є наслідком дій попередньої адміністрації. Зокрема, він зазначив, що це стосується рішення експрезидента США Джо Байдена передати Україні зброю.

Натомість ЗМІ пишуть, що військова підтримка України з боку Заходу помітно зменшилася. Сполучені Штати Америки, які були найбільшим донором допомоги, не виділяли нічого з моменту інавгурації Дональда Трампа.

