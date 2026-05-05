Винищувачі НАТО тричі за тиждень перехоплювали російські літаки в Балтії

Бомбардувальники РФ літали без зв’язку та планів польоту – їх супроводжували сили повітряної поліції Альянсую

Винищувачі місії повітряної поліції НАТО минулого тижня тричі піднімалися в небо над Балтійським регіоном для ідентифікації та супроводу російських літаків. Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише литовське видання LRT.

29 квітня винищувачі перехопили два бомбардувальники Су-24, які летіли з Калінінградської області і назад. За даними литовського Міноборони, літаки летіли без увімкнених радіолокаційних відповідачів, не мали планів польоту та не виходили на зв’язок із диспетчерами

Того ж дня зафіксували ще один літак – Ту-134, який прямував із материкової частини Росії до Калінінграда. Він мав увімкнений транспондер, але також не подавав план польоту і не підтримував зв’язок.

Відео дня

1 травня винищувачі Rafale піднялися для супроводу двох літаків Су-24М. Як і в попередніх випадках, вони летіли без транспондерів, без погоджених маршрутів і без зв’язку з диспетчерами.

Місія НАТО в Балтії

Місію повітряної поліції НАТО в регіоні запустили у 2004 році після вступу до Альянсу Литви, Латвії та Естонії.

З 31 березня 2026 року її виконують авіаційні підрозділи Франції та Румунії, які замінили контингенти Іспанії та Італії.

Раніше повідомлялося, що 21 квітня шведські та данські винищувачі перехопили російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 у супроводі винищувачів Су-35С.

Вас також можуть зацікавити новини: