Головний лікар Броварської райлікарні назвав травми, які отримали люди. Це опіки, садна, струси та забої.

Постраждалим внаслідок падіння гелікоптера ДСНС в Броварах надають допомогу у районній лікарні та в опіковому центрі Києва.

Про це повідомив головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк в ефірі національного телемарафону. За його словами, до приймального відділення Броварської районної лікарні привезли 24 людини, серед них були 10 дітей.

В даний час восьмеро постраждалих - 4 дорослих і 4 дітей - перевели до опікового центру Києва. За словами Багнюка, вони отримали від 30 до 45% опіків тіла внаслідок пожежі, що виникла після падіння гелікоптера біля будівлі дитячого садка.

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Зараз у Броварській райлікарні залишається 16 пацієнтів – 10 дорослих і 6 дітей. Багнюк зазначив, що їм надають допомогу у хірургічному, травматологічному і гінекологічному відділеннях. Госпіталізовані у стабільному стані та отримують медичну і психологічну допомогу. Також він підтвердив, що серед постраждалих є також вагітна жінка. "Вона перебуває під наглядом медперсоналу в гінекологічному відділенні", - повідомив Багнюк.

Головний лікар також назвав травми, які отримали люди. Це опіки, садна, струси та забої.

Авіакатастрофа гелікоптера в Броварах

Вранці 18 січня на території дитячого садка в Броварах під Києвом впав гелікоптер. З'ясувалося, що на борту перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович і члени екіпажу. Всі вони загинули.

Правоохоронці розглядають три основні версії того, що сталося – порушення правил польоту, технічна несправність, умисне знищення вертольота.

У 15:45 пошуково-рятувальні роботи на місці падіння гелікоптера завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

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