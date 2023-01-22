ЗМІ пишуть, що в жінки не було шансів врятуватися під час падіння гелікоптера.

У неділю, 22 січня 2023-го року, в Броварах попрощалися із загиблою під час падіння гелікоптера багатодітною мамою Мариною Грановською.

У трагічний день 18 січня жінка привела доньку й сина в дитсадок "Джерельце". Вона їх переодягла, діти пішли на сніданок, повідомляє Телеграм-канал "Трибуна-Бровари".

"Коли вертоліт зачепив дах дитсадка, Марина була в епіцентрі катастрофи - біля центрального входу. Шансів урятуватися в неї не було", - йдеться у повідомленні.

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Тіло Грановської впізнали лише наступного дня після катастрофи. У неї залишилося троє дітей - 16, 5,5 та 4,5 років. Тепер батько сам їх буде виховувати.

Трагедія у Броварах 18.01.2023

18 січня 2023 року в місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння було виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила було керівництво МВС - Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули. У Броварах на три дні оголосили жалобу у зв'язку з трагедією.

У суботу, 21 січня 2023-го року, у Києві в Українському домі попрощалися з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими загиблими в авіакатастрофі у Броварах працівниками міністерства.

21 січня у Броварах попрощалися з маленькою Міланою та її мамою Оленою Пономаренко, які загинули під час авіакатастрофи 18 січня.

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