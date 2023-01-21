Чоловік упізнав свою дитину лише по сережках, пишуть ЗМІ.

У суботу, 21 січня, у Броварах попрощалися з маленькою Міланою та її мамою Оленою Пономаренко, які загинули під час авіакатастрофи 18 січня.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Трибуна Бровари". У трагічний ранок чоловік Олександр чекав в авто, поки Олена повернеться після того, як заведе доньку у дитсадок.

Жінка з дитиною зайшли всередину, й одразу впав гвинтокрил. Чоловік одразу кинувся на місце катастрофи. Він до останнього сподівався, що його рідні вижили, що їх забрали до опікового центру, але в списку постраждалих їх не було.

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"З'ясувалось, що Олена та Мілана згоріли живцем… Сашко зумів упізнати донечку лише по сережках, а тіло дружини сильно понівечене", - розповіла знайома родини "Фактам".

Попрощатися із загиблими мамою та донькою прийшли сотні жителів Броварів, а також міський голова Ігор Сапожко. Похорон відбудеться 22 січня в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідки родом Олена.

Трагедія у Броварах 18.01.2023

У суботу, 21 січня 2023-го року, у Києві в Українському домі прощаються з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими загиблими в авіакатастрофі у Броварах працівниками міністерства.

18 січня в Броварах розбився гелікоптер ДСНС. На цей час відомо про 14 загиблих, серед них – міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Серед жертв трагедії в Броварах - одна дитина.

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