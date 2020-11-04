Італійські прокурори оскаржили у касаційному суді виправдувальний вирок українському нацгвардійцю Віталію Марківу, який був безпідставно засуджений до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у вбивстві в 2014 році на Донбасі журналіста Андреа Роккеллі.
Читайте також"Готувався до найгіршого, але надіявся на краще": Марків про рішення італійського судуЯк передає кореспондент УНІАН, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в аеропорту «Київ» під час зустрічі Марківа, який сьогодні прибув з Італії до України.
За словами Денісової, касаційна інстанція в Італії може або підтвердити виправдувальний вирок Марківу, або передати його справу на розгляд в інший апеляційний суд.
Повний текст виправдувального вироку Марківу буде оприлюднений впродовж 90 днів.
Також вона вважає, що Марків має підстави подавати скаргу до Євросуду з прав людини через незаконне переслідування правоохоронними органами Італії, але рішення про це має ухвалити сам нацгвардієць разом з адвокатами.
Своєю чергою заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що успіх в міланському суді значною мірою був забезпечений тим, що слідчі СБУ провели власне розслідування і надали докази того, що Марків жодним чином не міг бути причетним до вбивства у 2014 році італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом.
Водночас він наголосив, що Україна має намір продовжити розслідування і встановити, хто саме вбив Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова.
«Розслідування загибелі італійського журналіста Роккеллі і його перекладача Миронова продовжується, і ми будемо знаходити тих, хто причетний до їх загибелі, хоча потрібно розуміти, що там тоді відбувалися бойові дії, і всі мали б розуміти, що у Слов’янську стріляють і вбивають», - сказав він.
На переконання Геращенка, наразі головне - що італійський суд у складі двох професійний суддів та чотирьох присяжних визнав Марківа невинуватим в інкримінованому йому злочині.
Своєю чергою Денісова, яка була присутня на судових засіданнях у справі Марківа, розповіла, що докази сторони обвинувачення були «непереконливими».
«Дослідження доказів фактично не відбувалося, бо їх не було представлено суду», - додала омбудсмен.
Справа Марківа: деталі
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа.
- 24 жовтня на засіданні апеляційного суду захист Марківа надав беззаперечні докази його невинуватості.
- З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
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