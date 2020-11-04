Касаційна інстанція в Італії може або підтвердити виправдувальний вирок Віталію Марківу, або передати його справу на розгляд в інший апеляційний суд.

Італійські прокурори оскаржили у касаційному суді виправдувальний вирок українському нацгвардійцю Віталію Марківу, який був безпідставно засуджений до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у вбивстві в 2014 році на Донбасі журналіста Андреа Роккеллі.

Читайте також"Готувався до найгіршого, але надіявся на краще": Марків про рішення італійського судуЯк передає кореспондент УНІАН, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в аеропорту «Київ» під час зустрічі Марківа, який сьогодні прибув з Італії до України.

За словами Денісової, касаційна інстанція в Італії може або підтвердити виправдувальний вирок Марківу, або передати його справу на розгляд в інший апеляційний суд.

Повний текст виправдувального вироку Марківу буде оприлюднений впродовж 90 днів.

Також вона вважає, що Марків має підстави подавати скаргу до Євросуду з прав людини через незаконне переслідування правоохоронними органами Італії, але рішення про це має ухвалити сам нацгвардієць разом з адвокатами.

Своєю чергою заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що успіх в міланському суді значною мірою був забезпечений тим, що слідчі СБУ провели власне розслідування і надали докази того, що Марків жодним чином не міг бути причетним до вбивства у 2014 році італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом.

Водночас він наголосив, що Україна має намір продовжити розслідування і встановити, хто саме вбив Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова.

«Розслідування загибелі італійського журналіста Роккеллі і його перекладача Миронова продовжується, і ми будемо знаходити тих, хто причетний до їх загибелі, хоча потрібно розуміти, що там тоді відбувалися бойові дії, і всі мали б розуміти, що у Слов’янську стріляють і вбивають», - сказав він.

На переконання Геращенка, наразі головне - що італійський суд у складі двох професійний суддів та чотирьох присяжних визнав Марківа невинуватим в інкримінованому йому злочині.

Своєю чергою Денісова, яка була присутня на судових засіданнях у справі Марківа, розповіла, що докази сторони обвинувачення були «непереконливими».

«Дослідження доказів фактично не відбувалося, бо їх не було представлено суду», - додала омбудсмен.

Справа Марківа: деталі

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа.

24 жовтня на засіданні апеляційного суду захист Марківа надав беззаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

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Автор: Вікторія Токарєва