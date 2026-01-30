В Україні ширяться повідомлення про мінування держустанов та навчальних закладів

Такі повідомлення фіксують у низці областей.

Правоохоронці отримали ряд повідомлень про мінування держустанов, навчальних закладів та, підприємств у Києві. Про це сьогодні, 30 січня, повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

"Зауважимо, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції. До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи", - йдеться у повідомленні.

У поліції закликали зберігати спокій та порядок, а у разі виявлення підозрілих предметів - негайно телефонувати за номером 102. Про результати перевірки буде повідомлено додатково.

Повідомлення про мінування в різних регіонах

Подібні повідомлення були і в інших містах. Зокрема, як пише "Суспільне", в Івано-Франківську зранку повідомляють про ймовірне замінування низки освітніх закладів й держустанов. Поліцейські перевіряють інформацію.

"Інформація про ймовірне замінування низки освітніх закладів й держустанов надходить від самого ранку. Зараз працюють відповідні служби та вибухотехніки, які перевіряють отримані повідомлення", – сказала поліції області Христина Максимчак.

Також місцеві жителі та ЗМІ інформують про подібні мінування на Волині, в Вінницькій та Одеській областях. Зокрема, у Вінниці через повідомлення про мінування евакуювали учнів п'яти ліцеїв. Подібна ситуація склалася і в Одеській області, де, зокрема, евакуювали учнів та педагогів ліцею в Ізмаїлі.

Росія вдається до дистанційного мінування

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан розповів, що Російські окупаційні війська скидають міни з "Шахедів", що становить серйозну небезпеку для населення України.

Хазан нагадав, що було виявлено "Шахеди", які перед атакою скидають міни. Таким чином ворог мінує територію, щоб під час приїзду, наприклад, рятувальників або інших людей на автівках могли бути підриви.

