Нищить імідж, який будували роками: Вигівський про участь поліції у мобілізації

Він нагадав, що це додаткова функція у поліцейських.

Участь поліції у процесах мобілізації негативно впливає на імідж поліцейських та підриває довіру населення, сказав голова Національної поліції Іван Вигівський в інтерв'ю РБК-Україна.

Він наголосив, що не варто вилучати ТЦК із заходів по мобілізації чоловіків. Адже, за його словами, суспільство змінює думку до поліції через це.

"Як можна нас оцінювати по довірі населення після того, як ми беремо участь у мобілізаційних заходах? Я не розумію. Ми готові цю функцію виконувати, ми її виконуємо. Але ми не повинні бути самі у цьому процесі. Цю функцію історично виконували ТЦК", - зазначив Вигівський.

Він зазначив, що у цілому робота поліції з ТЦК налагоджена. У регіонах її організовує ТЦК, поліція працює разом із ними – кожен по своєму функціоналу, і "проблем немає". Однак він зазначив, що є випадки, коли ТЦК каже, що поліція "не доставила необхідну кількість військовозобов’язаних".

Глава Національної поліції додав, що участь у мобілізації є додатковим навантаженням для поліції, яка має виконувати свої основні правоохоронні функції.

"Але це не наша основна робота і всі забувають, коли знову кажуть, що ми повинні максимально бути задіяні у мобілізації, що у нас є ще багато іншого функціоналу. Однак нашу правоохоронну функцію ніхто не забирав, це все додаткове навантаження", - пояснив він.

Вигівський наголосив, що такі обставини суттєво шкодять іміджу поліції: "Для нас це негативно і дуже погано впливає на імідж. З 2015 року ми формували імідж поліції, формували довіру населення, яка просто зараз нищиться".

Нагадаємо, що за перший квартал 2026 року до Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло 1657 звернень, що стосуються можливих порушень ТЦК. Найчастіше скарги стосувалися питань мобілізації громадян, які не підлягають призову, та порушень прав військовозобов’язаних. Також громадяни оскаржували рішення ТЦК під час проведення заходів мобілізації та відправлення до військових частин.

Додамо, що наразі в Україні не розглядають зниження мобілізаційного віку. Однак, на думку нардепа Анатолія Остапенка, якщо Росія піде на збільшення мобілізації, то в Україні доведеться розглядати питання про зниження мобілізаційного віку.

Вас також можуть зацікавити новини: