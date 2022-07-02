Мобілізація в Україні триває поки що до 23 серпня 2022 - на час дії воєнного стану в країні.

В Україні наразі до 23 серпня 2022 року триває загальна мобілізація населення через повномасштабну війну з Росією. У зв'язку з цим військкомати можуть телефонувати військовозобов'язаним і попросити прийти у відповідне місце для вручення повістки.

Як пояснили в Асоціації працівників України, хоча чинне законодавство України і не передбачає вручення повісток в телефонному режимі, однак ігнорувати цю вимогу не можна.

Разом з тим, вручити повістку в телефонній розмові працівники військкомату не можуть, оскільки військовозобов'язані мають поставити свій підпис у документах. Експерти наголосили, що оскаржувати такі дії під час воєнного стану майже беззмістовно, бо зараз судова система функціонує обмежено.

Зазначимо, що під час дії воєнного стану в Україні повістки можуть вручати і на вулиці, в метро, на блокпостах та інших громадських місцях - це ніяк не суперечить законодавству.

Нагадаємо, раніше як писав УНІАН, у Мінцифри відповіли, чи приходитимуть повістки українцям через Дію.

Юристи назвали, які види повісток є в Україні та яке покарання можливе через їх ігнорування.

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