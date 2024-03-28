Зеленського запитали, чи можна у новому законі про мобілізацію забезпечити захист цих людей.

Випускників українських вишів не мобілізаційного віку перед вступом до магістратури чи аспірантури не можуть призвати до армії, закон не змінювався.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами в Сумській області. Так, один зі студентів запитав, чи можна передбачити у новому законі про мобілізацію захист студентів, які після випуску з бакалаврату хочуть продовжити навчання на магістратурі, інтернатурі чи аспірантурі.

"Що стосується загальної мобілізації, яка з першого дня війни поки що не змінювалася в тому чи іншому напрямку. Принаймні головні, принципові речі. Я думаю, якщо вони не мобілізаційного віку, вони ніяк не підпадуть під мобілізацію. Так діє закон", - відповів президент.

За його словами, у мережі зараз є багато провокативної інформації, яка спрямовується на роз'єдання суспільства. Сьогодні в Україні діє загальна мобілізація, цей закон незмінний щодо віку.

"Ви знаєте, що є запити на зміни, відповідне законодавство було проголосовано у Верховній Раді - зменшення віку з 27 до 25. Але це точно не стосується 22, 23, 24 років. Зараз є новий наратив, що 18-річних будуть мобілізувати. Ні", - додав він.

Зменшення призовного віку: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ще у травні в Україні ухвалили Закон щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

Через нестачу людей на фронті деякі військові висловлювалися про необхідність зменшити призовний вік. Також про залучення молоді до війська говорили у Сполучених Штатах Америки та Великій Британії.

Днями член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що наразі немає жодних ідей щодо зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією, нижче 25 років.

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