За словами нардепа Федіра Веніславського, іноземні університети стали продавати право на відстрочку для військовозобов'язаних.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що в новому законопроекті про мобілізацію йдеться про те, що студенти всіх рівнів зможуть отримати відстрочку. Проте іноземні освітні заклади відкрили факультети, де українці "купували" таке право.

"Право на відстрочку від мобілізації залишили для здобувачів усіх рівнів освіти. Це стосується громадян, котрі навчаються в іноземних навчальних закладах. Але є нюанс. Міністерство освіти повинно сформувати перелік закордонних вишів таким чином, щоб відсіяти ті, які створюють "лазівки" для уникнення мобілізації громадянами України", - розповів він в інтерв'ю "Главкому".

Нардеп зазначив, що впродовж 2022-2023 років іноземні освітні заклади відкрили факультети, де, до прикладу, сплачуючи за навчання одну тисячу доларів, громадяни "купували право" на відстрочку від мобілізації.

Відео дня

Водночас, за його словами, Комітет повернув право на відстрочку від призову для аспірантів бюджетної та контрактної форм навчання.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, народний депутат Дмитро Разумков заявив, що в новому законопроекті про мобілізацію міститься норма про мобілізацію людей з 18 років. Проте нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський заперечив це.

"По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, вона проходить медкомісію. Далі людина має отримати загальний базовий військовий вишкіл. [...] Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін - і вона вчиться", - пояснив Здебський.

Своєю чергою речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін заявив, що чутки про те, що нібито в деяких селах призивають в армію всіх чоловіків є неправдивими. За його словами, мобілізація в селах відчувається набагато більше, ніж у містах.

"У нас є Полтавський міський ТЦК, який працює виключно в межах Полтавської громади. Я можу пояснити цей факт: коли з невеличкого села мобілізують трьох чоловіків - це вже набагато відчутніше, ніж коли у місті мобілізують 100 чоловіків. Крім того, в селі інформація розповсюджується набагато швидше, в одному кінці села мобілізували, а в іншому кінці села вже знають, куди його відправили", - наголосив речник.

Вас також можуть зацікавити новини: