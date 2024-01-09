Окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті.

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки протягом трьох днів на закритих засіданнях обговорював урядовий законопроект щодо мобілізації.

"У першому засіданні брали участь представники ЗСУ та МО, зокрема Залужний, Шаптала та міністр оборони Умєров. Отримали інформацію про ситуацію на фронті, прогноз її розвитку з урахуванням ймовірного характеру подальших дій ворога та наших планів. Значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути", - розповів голова комітету Олександр Завітневич в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, також провели спільне обговорення з представниками відповідних міністерств щодо фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб з урахуванням ресурсних можливостей економіки України.

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"На всіх засіданнях була робоча атмосфера, були гарячі дискусії, обмін різними аргументами, інколи емоційно. В першу чергу це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроекті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують", - додав Завітневич.

Голова комітету прогнозує, що окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Він зазначив, що фінальне рішення комітету щодо законопроекту планують ухвалити у вівторок, 9 січня.

Законопроект про мобілізацію: це варто знати

25 грудня 2023 року Кабмін подав проект закону про мобілізацію до ВР. Документ пропонується визначення терміну для звільнення військовослужбовців – 36 місяців. Також він включає низку обмежень щодо ухилянтів.

Профільним комітетом є Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Секретар цього комітету, нардеп Роман Костенко зазначав, що законопроект розглядають постатейно.

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