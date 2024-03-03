Дрон зняв геніальний план чоловіків, які влаштували спринтерський забіг поблизу кордону.

Двоє порушників-"бігунів" намагалися незаконно перетнути державний кордон в Одеській області. Втім, їх чекала халепа.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, двоє чоловіків швидким бігом наближалися до кордону, але не змогли подолати протитранспортний рів. Вони залізли туди, але вибратися не змогли.

"Порушників-"бігунів" зупинила "перешкода". Після "спринтерського забігу" вони намагались подолати протитранспортний рів. Спустились у нього, а вилізти вже не змогли. Правоохоронці спостерігали за ними деякий час з повітря й потім простягли руку допомоги", - йдеться у повідомленні.

На затриманих складено адмінпротоколи. Їхню долю вирішуватиме суд.

Історії з ухилянтами

На Закарпатті врятували двох чоловіків під час невдалої спроби перетнути українсько-словацький кордон, подолавши річку Латориця. Зокрема, до рятувальників звернулися представники Чопського прикордонного загону з проханням надати допомогу двом чоловікам, які перебувають на дереві серед води в місці розливу річки. З’ясувалося, що ухилянти здолали частину річки, але сильно замерзли, тож сил добратися до берега вже не було. За допомогою жилетів і нош чоловіків доставили до берега.

Згодом в Одеській області з пострілами затримали чотирьох ухилянтів, які обмоталися алюмінієвою фольгою, щоб їх не помітив тепловізор.

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