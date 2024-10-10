Зазначається, що МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг щодо роботи МСЕК.

В Україні планують реформувати роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Зміни торкнуться, зокрема, медичної та соціальної частини, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Як він розповів в етері телемарафону, питання реформування МСЕК – на порядку денному, і його опрацьовують по двох траєкторіях. Перша – це точкові зміни, які спрощують процес проходження експертизи та повинні запобігати манпуляціям та "гонінням по колу" тих, хто потребує проходження МСЕК та у подальшому – встановлення інвалідності.

"Другий великий блок – це загальна реформа медико-соціальної експертизи. Це ще більш складний процес, оскільки медико-соціальна експертиза – це два поняття: медична складова і соціальна складова. Над цим працюємо по різних треках", – продовжив Ляшко.

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Зазначається, що міністерство отримало понад 3 тисячі скарг щодо роботи МСЕК. Ляшко додав, що після отримання заяв від громадян, до центрів МСЕК скеровуються перевірки, "для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються, чи не підтверджуються". У цьому звʼязку він закликав громадян звертатися на гарячі лінії.

"Щодо Хмельницької МСЕК, наприклад, одразу за результатами скарг була направлена перевірка, і було інформування голови обласної адміністрації, щоб працювали з обласною МСЕК, бо ми бачимо, там були проблеми. Пропрацювали – результати ви всі бачили минулого тижня", – констатував Віктор Ляшко.

Скандал довкола Хмельницької МСЕК

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, викрили у незаконному збагаченні.

Під час обшуків у них виявили майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах – і це лише готівкою. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією усього майна.

Колишній медик, нині командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка наголосив, що на вилучені в керівниці МСЕК та її сина кошти можна було б забезпечувати підрозділ під час війни впродовж 22 років. За словами військового, покарання для чиновниці має бути невідворотнім.

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