Серед "кандидатів" до окупаційних органів "влади" колаборанти та чужинці.

Так звані "вибори", проведення яких імітують на Херсонщині окупанти, це театр абсурду, який немає нічого спільного з демократією та волевиявленням. Загарбники намагаюиться зробити картинку для власної аудиторії, щоб показати, що нібито люди обирають окупаційну "владу".

"Станом на зараз вони вже намалювали більше 50% явки", - повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

При цьому він наголосив, що на окупованій частині Херсонщини залишається тільки 30% населення з тих, хто проживали раніше. Соболевський зазначив, що в жителів окупованої території Херсонщини найбільша проблема в тому – як сховатися і не брати участь в цьому абсурді. За його словами, колаборанти з урнами для голосування ходять по будинках людей у супроводі озброєних росіян.

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"Звичайно, це вже є психологічний тиск, коли до тебе під хату підходять і кажуть взяти участь в цьому голосуванні. А коли в тебе за спиною твоя родина та діти, то людям важко відмовляти, бо бояться , що будуть застосовані будь-які засоби впливу на цих людей, в тому числі й обвинувачення в екстремізмі", - додав він.

"Щодо "кандидатів", там асорті", - зазначив Соболевський.

Він зазначив, що в списках частково колаборанти з Херсонщини - деякі з них були в херсонському політикумі, а більшість це люди без жодної історії успіху, а ще частина – це не мешканці Херсонщини.

"Абсолютну більшість голосів вони намалюють партії "Єдина Росія", трохи, можливо, Компартії Росії та ЛДПР. Саме "Єдина Росія" займається всім цим процесом і вони будуть малювати результати цього шоу", - сказав Соболевський.

Російські "вибори" в Херсонській області - останні новини

6 вересня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що в Каховському районі, так звані "вибори" виглядають наступним чином - прямо посеред базару стоїть стіл з урною для "бюлетенів" і там жіночка з озброєними окупантами пропонує людям голосувати. А так звані "бюлетені", заповнюють на капоті автомобіля під дулом автомату. Також повторюється така ситуація, яка була в Херсоні з фейковим "референдумом", ходять по хатах зі зброєю, змушують людей ставити галочку.

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